Ночь в столице прошла спокойно, несколько раз сработали ПВО, – Кличко

4 марта 2022 , 13:07
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Виталий Кличко заявил, что ночь на 4 марта в Киеве прошла относительно спокойно. По словам мэра украинской столицы, несколько раз работали системы ПВО.

Об этом мэр Киева сказал в своем обращении, передает 24 канал.

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Кличко отметил, что сейчас город живет в военном положении. Машины ездят, работают продуктовые магазины, большинство коммунальных аптек "Фармация". Мэр Киева попросил:

  • владельцев частных аптек открыться,
  • удерживайтесь от передвижения по городу, если нет насущной необходимости,
  • не пренебрегать сигналом тревоги.

Обращение Виталия Кличко: смотрите видео

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Автор: Альона Захарова