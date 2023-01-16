"Хлопок" в Севастополе: взрывы возле воинской части, оккупанты говорят о сбитом БпЛА
В оккупированном Крыму раздаются взрывы. Пророссийские ресурсы заявляют о работе собственной ПВО.
Взрывы раздались в ночь с 15 на 16 января, пишет 24 Канал. Местные источники заявляют, что "хлопок" слышно в разных районах Севастополя.
К теме В Крыму оккупанты запускают шарманку о "работе ПВО" еще до того, как начинает раздаваться тревога
Первые взрывы прогремели примерно в 23:40. Пророссийские источники рассказывают, что у местных жителей от взрывов трещали окна. Они призывали не паниковать и заверили, никаких попаданий не было – над Севастополем работала ПВО и сбила беспилотник.
Также в местных пабликах появилась информация о взрывах возле воинской части на улице Штурмовой.
Небо после взрыва в Севастополе / Фото из соцсетей
Предыдущие взрывы
Раньше в оккупированном Крыму взрывы раздавались 10 января. Местные сообщали, что "хлопок" был близ Симферополя, а над городом увидели неизвестный беспилотник.
Оккупационные власти заверили, что все спокойно – ПВО тренируется и стреляет по учебным мишеням.
Что происходит в Крыму: последние новости
- Россияне копают в Крыму окопы. Местные паблики публикуют фотодоказательства того, что оккупанты усиливают оборону. Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук отметил, что окопы тянутся от поселка Заозерное до села Молочное.
- Враг набирает военных в частных компаний "Щит" и "Русич". Им обещают много денег и убеждают – никто не будет отправлять их на фронт.
- Россия в третий раз пытается продать украденный у Украины Евпаторийский авиационный ремонтный завод. Он принадлежит Укроборонпрому.