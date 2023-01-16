"Хлопок" в Севастополе: взрывы возле воинской части, оккупанты говорят о сбитом БпЛА

В оккупированном Крыму раздаются взрывы. Пророссийские ресурсы заявляют о работе собственной ПВО.

Взрывы раздались в ночь с 15 на 16 января, пишет 24 Канал. Местные источники заявляют, что "хлопок" слышно в разных районах Севастополя.

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Первые взрывы прогремели примерно в 23:40. Пророссийские источники рассказывают, что у местных жителей от взрывов трещали окна. Они призывали не паниковать и заверили, никаких попаданий не было – над Севастополем работала ПВО и сбила беспилотник.

Также в местных пабликах появилась информация о взрывах возле воинской части на улице Штурмовой.



Небо после взрыва в Севастополе / Фото из соцсетей

Предыдущие взрывы

Раньше в оккупированном Крыму взрывы раздавались 10 января. Местные сообщали, что "хлопок" был близ Симферополя, а над городом увидели неизвестный беспилотник.

Оккупационные власти заверили, что все спокойно – ПВО тренируется и стреляет по учебным мишеням.

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