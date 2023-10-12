"Шахеды" попали по складам и частным домам в Одесской области: вспыхнули пожары

Российские захватчики 12 октября в очередной раз атаковали Украину беспилотниками типа "Шахед". В результате обстрелов этими летательными аппаратами попадание в Одесскую область.

В частности, в регионе были повреждения на складах и частных домах. Кроме того, на месте попаданий также возникли пожары.

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Какие последствия атаки "Шахедами" в Одесской области

В Силах обороны Юга Украины отметили, что российские оккупанты снова пытались атаковать припортовую инфраструктуру в Подунавье ударными беспилотными летательными аппаратами. В частности, оккупанты пытались сложными траекториями и особенностями ландшафта региона обойти системы украинской противовоздушной обороны.

Наконец, в Одесской области уничтожили 10 ударных беспилотников типа "Шахед". Однако в регионе были попадания от вражеских летательных аппаратов.

К сожалению, попаданием повреждены складские здания в припортовой зоне на Юге Одесской области. А также частные дома мирных жителей,

– отметили в Силах обороны Юга.

Наконец, в результате атаки "Шахедами" в местах прилетов вспыхнул огонь, который оперативно обуздали пожарные. В результате атаки также пострадал 1 человек, которому оперативно оказали помощь медики.

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