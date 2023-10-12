"Шахеды" попали по складам и частным домам в Одесской области: вспыхнули пожары
Источник:Силы обороны Юга Украины
Российские захватчики 12 октября в очередной раз атаковали Украину беспилотниками типа "Шахед". В результате обстрелов этими летательными аппаратами попадание в Одесскую область.
В частности, в регионе были повреждения на складах и частных домах. Кроме того, на месте попаданий также возникли пожары.
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Какие последствия атаки "Шахедами" в Одесской области
В Силах обороны Юга Украины отметили, что российские оккупанты снова пытались атаковать припортовую инфраструктуру в Подунавье ударными беспилотными летательными аппаратами. В частности, оккупанты пытались сложными траекториями и особенностями ландшафта региона обойти системы украинской противовоздушной обороны.
Наконец, в Одесской области уничтожили 10 ударных беспилотников типа "Шахед". Однако в регионе были попадания от вражеских летательных аппаратов.
К сожалению, попаданием повреждены складские здания в припортовой зоне на Юге Одесской области. А также частные дома мирных жителей,
– отметили в Силах обороны Юга.
Наконец, в результате атаки "Шахедами" в местах прилетов вспыхнул огонь, который оперативно обуздали пожарные. В результате атаки также пострадал 1 человек, которому оперативно оказали помощь медики.
Росіяни 12 жовтня запускали "Шахеди" по Україні
- В воздушных силах вечером 11 октября сообщили, что российские захватчики запустили свои беспилотники типа "Шахед" из полигона Чауда во временно оккупированном Крыму. Там предупредили о возможных атаках Юга нашего государства и призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
- В конце концов стало известно, что российская армия пустила несколько групп "Шахедов" по Украине. В частности, взрывы раздавались в Харьковской и Одесской областях, а также активно работало украинское ПВО.
- Взрывы также звучали и в самом Харькове. Мэр Игорь Терехов рассказал, что был прилет в частный жилой дом, там вспыхнул пожар и получил ранения один человек.
- Уже утром 12 октября в Воздушных силах рассказали, что украинским защитникам неба удалось уничтожить 28 "Шахедов". Всего россияне пускали по Украине 33 таких беспилотных летательных аппаратов.