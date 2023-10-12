Ночью были пуски 33 "Шахедов" по Украине: ПВО работала в 6 областях
Источник:Воздушные силы ВСУ
Российские оккупанты в очередной раз атаковали наше государство дронами-камикадзе. Впоследствии в Вооруженных Силах ответили, сколько целей удалось сбить.
В ночь на 12 октября враг выпустил беспилотники по городам Украины. Силы противовоздушной обороны ликвидировали 28 ударных дронов типа "Шахед".
Смотрите также Оккупанты ударили по Харькову: власти заявили о прилете в частный жилой дом
Успехи ПВО: откуда летели дроны
В общей сложности были зафиксированы пуски 33 беспилотных летательных аппаратов со стороны захватчиков с северного и южного направлений – Белгородской области России и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.
Этой ночью силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины было уничтожено 28 Shahed-131/136,
– говорится в сообщении.
Кроме того, там отмечено, что противовоздушная оборона работала по меньшей мере в шести областях, поскольку цели летели с разных направлений. К отражению атаки были привлечены:
- украинская авиация;
- зенитные ракетные войска;
- мобильные огневые группы;
- подразделения радиоэлектронной борьбы.
Обратите внимание! В Силах обороны Юга уточнили, что 14 беспилотных аппаратов были ликвидированы в этом регионе нашего государства: 4 дрона – в Николаевской области, а 10 – в Одесской области.
Больше об атаке
- Были зафиксированы попадания в складские здания припортовой зоны на юге Одесщины, а также в частные дома мирных граждан.
- В результате этого вспыхнули пожары – их оперативно ликвидировали спасатели. В то же время известно об одном раненом.
- Беспокойно было и на Харьковщине. Мэр города Терехов констатировал, что был прилет дрона по жилому дому, в результате которого пострадал человек.
- Таким образом враг еще раз засвидетельствовал, что воюет прежде всего с гражданским населением. Это нарушение всех норм международного права.