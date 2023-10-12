Ночью были пуски 33 "Шахедов" по Украине: ПВО работала в 6 областях

Российские оккупанты в очередной раз атаковали наше государство дронами-камикадзе. Впоследствии в Вооруженных Силах ответили, сколько целей удалось сбить.

В ночь на 12 октября враг выпустил беспилотники по городам Украины. Силы противовоздушной обороны ликвидировали 28 ударных дронов типа "Шахед".

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Успехи ПВО: откуда летели дроны

В общей сложности были зафиксированы пуски 33 беспилотных летательных аппаратов со стороны захватчиков с северного и южного направлений – Белгородской области России и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Этой ночью силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины было уничтожено 28 Shahed-131/136,

– говорится в сообщении.

Кроме того, там отмечено, что противовоздушная оборона работала по меньшей мере в шести областях, поскольку цели летели с разных направлений. К отражению атаки были привлечены:

украинская авиация;

зенитные ракетные войска;

мобильные огневые группы;

подразделения радиоэлектронной борьбы.

Обратите внимание! В Силах обороны Юга уточнили, что 14 беспилотных аппаратов были ликвидированы в этом регионе нашего государства: 4 дрона – в Николаевской области, а 10 – в Одесской области.

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