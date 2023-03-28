Ночью Черниговщину атаковал "Шахид": удалось ли его сбить
28 марта 2023, 08:03Читати новину українською
Источник:ОК "Север"
Ночью 28 марта Россия выпустила по Украине дроны-камикадзе. Один из них был направлен в Черниговскую область.
Однако наши силы ПВО сработали отлично. В результате "Шахид" удалось уничтожить.
Важно Атака "Шахидами" на Днепропетровщине: один попал в предприятие, вспыхнул пожар
В Черниговской области сбили дрон
Около 00:30 военнослужащие Сил обороны Северщины заметили вражеский "Шахид". Но они ликвидировали беспилотник вблизи одного из населённых пунктов Черниговщины.
Ночная атака дронами: все, что известно
- В ночь на 28 марта сначала взрывы прогремели в Оболонском и Святошинском районах Киева и Днепропетровской области.
- Руководитель КГВА Сергей Попко рассказал, что ПВО уничтожила все цели, а в Святошинском районе столицы упали обломки. Там из-за этого возник пожар, охвативший 200 квадратных метров.
- В общем в районе воздушного пространства Киева обнаружили и уничтожили 12 иранских дронов-камикадзе "Шахид".
- Всего оккупанты для атаки использовали 13 дронов-камикадзе "Шахид". Кроме того, применили один разведывательный БПЛА "Гранат-4". Силам ПВО удалось ликвидировать 13 воздушных целей.
- В Днепропетровской области два беспилотника военные из воздушного командования "Восход" уничтожили. Еще один – попал по частному предприятию в Днепре. Там произошел сильный пожар. К счастью, обошлось без пострадавших.