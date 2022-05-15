Ночью оккупанты били из "Ураганов" по Днепропетровщине: попали между селами

Продолжаются 81 сутки героического противостояния Украины российским оккупантам. В ночь на 15 мая враг обстрелял из "Ураганов" Днепропетровскую область.

Об этом сообщили в Днепропетровской ОВА на официальной странице в телеграме. Отмечается, что оккупанты обстреляли Широковскую общину в Криворожском районе.

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Россияне обстреляли Днепропетровщину из "Ураганов"

В Днепропетровской ОВА утром 15 мая рассказали, что ночь прошла снова с тревогой. Около полуночи враг дважды ударил по Широковской общине из реактивных систем залпового огня "Ураган".

Попали между селами. Никто не пострадал. Сейчас в области все спокойно,

– добавили в областной военной администрации.

Впоследствии информацию об обстрелах обнародовал и подтвердил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. Он также отметил, что в результате вражеского огня никто не пострадал и добавил, что обошлось без разрушений.

Ситуация на фронте по состоянию на утро 15 мая: сводка Генштаба ВСУ

По информации Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, по состоянию на утро 15 мая российские оккупанты продолжают вести наступательные действия в Восточной операционной зоне.

На Слобожанском направлении враг принимает меры по перегруппировке своих подразделений, пополняет запасы боеприпасов и топлива для восстановления наступательных возможностей. На Харьковском направлении активных боевых действий вражеские подразделения не проводили.

Зафиксированы обстрелы и ракетные удары по территории Черниговской и Сумской областей, сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов по объектам территории Украины с территории Беларуси.

Обратите внимание Оккупанты продолжают наступать на нескольких направлениях на Донбассе: терпят большие потери

На Славянском направлении враг обстреливал позиции Сил обороны Украины, пытался прорвать нашу оборону, впрочем, успеха не имел. В настоящее время осуществляет доукомплектование, чтобы восстановить потери, идет перегруппировка вражеских войск для возобновления наступления в направлениях населенных пунктов Барвенково и Славянск.

На Бахмутском направлении российские оккупанты пытаются развить свой успех. Несмотря на потери, враг продолжает наступательные действия на Лиманском, Северодонецком, Авдеевском и Кураховском направлениях. В Мариуполе продолжаются авиационные и артиллерийские обстрелы, блокировка наших подразделений на территории завода "Азовсталь".

Всего на Донецком и Луганском направлениях Вооруженные Силы Украины за минувшие сутки отразили 12 атак врага, уничтожено 8 танков противника, 5 артиллерийских систем, 9 единиц боевой бронированной техники и 5 автомобилей. Отмечается, что оккупанты имеют потери и в других направлениях.

К слову, в Генеральном штабе ВСУ подчеркнули, что морально-психологическое состояние российских оккупантов остается на низком уровне, вражеские подразделения продолжают нести потери в живой силе и технике.

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