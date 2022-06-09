Ночью, на малых высотах: сколько вертолетов потеряла Украина во время поставок в "Азовсталь"

После того, как ВСУ потеряли связь с защитниками Мариуполя на "Азовстале", единственным шансом доставить помощь осталось небо. Во время миссий по поставкам в "Азовсталь" медикаментов и боеприпасов Украина потеряла три вертолета.

Россияне впервые засекли украинскую группу на пятом полете

По данным "Украинской правды", украинские пилоты совершили 7 вертолетных миссий в "Азовсталь". Украинским экипажам пришлось летать ночью и на очень малых высотах, чтобы обойти вражескую противовоздушную оборону.

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Сообщается, что украинские вертолеты Ми-8 летели в Мариуполь по маршруту, где, по разведанным, была возможность обойти ПВО россиян.

Нашим защитникам и защитницам везли медикаменты, боекомплект, еду и воду, а назад загружали тяжелых раненых.

В таких миссиях Украина потеряла три вертолета. Как рассказал источник "Украинской правды", россияне впервые засекли украинскую группу на пятом полете, когда она возвращалась из Мариуполя. В результате оккупанты сбили один вертолет.

Два других вертолета были потеряны во время седьмого полета. По словам источника журналистов, один украинский вертолет загорелся и упал на оккупированной территории. После этого из Днепра вылетел другой спасательный вертолет, чтобы вытащить выживших.

Но его уже ждала засада, и с ПЗРК этот вертолет был сбит. Так они там теперь и лежат вдвоем, как в кино – друг у друга,

– сообщил источник "Украинской правды".

Сообщается, что последний, седьмой полет, состоялся на рубеже апреля – май, примерно за 20 дней до полного выхода защитников из "Азовстали".

Спецоперация по оказанию помощи защитникам на "Азовстали": что известно

Впервые о пилотах, которые летали на "Азовсталь", 20 мая рассказал президент Владимир Зеленский . Глава государства сообщал, что возле Мариуполя погибли многие украинские пилоты, которые пытались доставить помощь на "Азовсталь".

26 мая детали спецоперации рассказал глава украинской разведки Кирилл Буданов и сообщил, что за миссию отвечало Главное управление разведки.

Он информировал, что в миссии приняли участие 16 вертолетов, из которых российские военные уничтожили два. Еще один кафиры сбили, когда украинский вертолет пришел на помощь другому.

Буданов подчеркнул, что все сделки были успешными. Также, по его словам, вертолетами на "Азовсталь" опрокинули 72 азовца.

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