Ночью на Украину летело более 100 воздушных целей: сколько ракет и "Шахедов" удалось сбить

В ночь на 19 октября российские оккупанты в очередной раз терроризировали Украину и ее население. В частности, враг запускал ракеты и ударные БПЛА типа "Шахед".

В Воздушных силах ВСУ отчитались о результате работы. Там рассказали, сколько вражеских целей уничтожено.

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Сколько вражеских воздушных целей уничтожено

В ночь на 19 октября 2024 года, начиная с 21 часа вечера 18 октября, захватчики российской армии нанесли удар по Украине управляемыми авиационными ракетами. В Воздушных силах отметили, что районом пусков ракет является акватория Черного морП.

Кроме этого, страна-агрессор атаковала ударными БпЛА типа Shahed и дронами неустановленного типа. Районы пусков ударных дронов есть Курск, Ейск, Приморско-Ахтарск, что в России.

Отмечается, что радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение более 100 воздушных целей. В частности, до 98 вражеских беспилотников и 6 управляемых авиационных ракет Х-59/69.

Воздушное нападение врага отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 12:00 в результате противовоздушного боя сбито 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69. Также на этот час есть подтверждение о сбивании 42 вражеских БПЛА в Одесской, Сумской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Николаевской и Херсонской областях,

– говорится в сообщении.

Кроме этого, указывается, что 46 российских беспилотников пока локально потеряно. Сейчас информация о сбивании/падении уточняется и обновляется.

В Воздушных силах отметили, что сейчас еще несколько вражеских БПЛА находятся в воздушном пространстве Украины. "Боевая работа продолжается", – резюмировали там.



Сбито 42 БпЛА и 4 управляемые авиационные ракеты по состоянию на 12:00 19 октября / Инфографика Воздушных сил ВСУ