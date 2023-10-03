Ночью над Украиной уничтожили 29 "Шахедов": только над Николаевщиной – 16
Источник:Воздушные силы ВСУ
В ночь на 3 октября российские захватчики в очередной раз атаковали Украину. В частности, враг запустил дроны-камикадзе на Юг и Восток.
Только в Николаевской области силы ПВО уничтожили 16 дронов-камикадзе. Кроме того, Россия также запустила крылатую ракету "Искандер-К".
Важно Ночью над Днепропетровщиной сбили 13 БПЛА и одну крылатую ракету, загорелось предприятие
Что известно о ночной атаке по Украине
Ночью в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено 16 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131".Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.
В Воздушных силах сообщили, что оккупанты атаковали 31 ударным БПЛА "Shahed" и крылатой ракетой "Искандер-К". Пуски производились из временно оккупированного Крыма:
- "Шахедов" – из мыса Чауда,
- "Искандер-К" – из района Джанкой.
В южных и восточных областях работали силы ПВО. Цели уничтожались в зонах ответственности воздушных командований "Юг" и "Восток" в пределах Николаевской и Днепропетровской областей.
Всего было уничтожено 30 воздушных целей:
- 29 "Shahed-131/136";
- 1 крылатую ракету "Искандер-К".
Кстати, в Воздушном командовании "Восток" подтвердили уничтожение 13 БПЛА "Shahed-131/136" и 1 крылатой ракеты. Так, 12 БПЛА и крылатая ракета были сбиты в Днепровском районе, 1 БПЛА – в Павлоградском.
На Днепропетровщине есть попадание обломков
- Как сообщили в Днепропетровской ОВА, 13 дронов и крылатая ракета были уничтожены ночью 3 октября.
- В результате падения обломков в Днепре загорелись частное предприятие, гараж и авто. Огонь спасатели потушили.
- Также обломки от сбития БПЛА прилетели на территорию промышленного предприятия в Павлограде. Туда же произошло и попадание. Пожар, возникший вследствие этого, уже потушен. Есть разрушение производственных объектов.
- Кроме того, враг терроризировал Никопольщину. Из тяжелой артиллерии целил по Мировскому обществу. Повреждены 2 частных дома и хозяйственное сооружение.
Предыдущая атака россиян по Украине
- В ночь на 2 октября российские оккупанты атаковали Украину ударными БПЛА типа "Shahed" с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск – Россия).
- Всего были зафиксированы пуски 7 ударных БПЛА.
- К счастью, силами и средствами Воздушных сил было уничтожено 4 "Shahed-131/136".