О вражеской атаке рассказали в Генштабе ВСУ. Сообщили, что на этот раз агрессор применил четыре дрона-камикадзе, передает 24 Канал.

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