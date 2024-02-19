О вражеской атаке рассказали в Генштабе ВСУ. Сообщили, что на этот раз агрессор применил четыре дрона-камикадзе, передает 24 Канал.
Смотрите также В Молдове обнаружили обломки российского "Шахеда": появилась реакция НАТО
Этой ночью российские захватчики в очередной раз атаковали Украину "Шахедами". Все дроны-камикадзе удалось сбить.
О вражеской атаке рассказали в Генштабе ВСУ. Сообщили, что на этот раз агрессор применил четыре дрона-камикадзе, передает 24 Канал.
Смотрите также В Молдове обнаружили обломки российского "Шахеда": появилась реакция НАТО