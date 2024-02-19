Про ворожу атаку розповіли в Генштабі ЗСУ. Повідомили, що цього разу агресор застосував чотири дрони-камікадзе, передає 24 Канал.
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Цієї ночі російські загарбники вкотре атакували Україну "Шахедами". Усі дрони-камікадзе вдалося збити.
Про ворожу атаку розповіли в Генштабі ЗСУ. Повідомили, що цього разу агресор застосував чотири дрони-камікадзе, передає 24 Канал.
Дивіться також У Молдові виявили уламки російського "Шахеда": з'явилась реакція НАТО