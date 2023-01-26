Ночью оккупанты атаковали Украину "Шахидами": ВСУ уничтожили все

В ночь на 26 января российские оккупанты выпустили 24 дрона-камикадзе по Украине. Наши силы ПВО сработали отлично.

Большое количество "Шахидов" преимущественно уничтожили в центре страны. Таким образом, Вооруженные Силы мощно дают отпор врагу.

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Россия атаковала Украину дронами

В ночь на 26 января захватчики возобновили атаки Украины дронами-камикадзе. Пуски ударных БПЛА осуществлялись с восточного побережья Азовского моря.

По предварительным данным, оккупанты применили 24 "Шахида". Однако их все уничтожили зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных Сил, а также ПВО.

Преимущественное количество дронов-камикадзе уничтожено в центре страны – в зоне ответственности воздушного командования " Центр" ,

– отметили защитники.

Ночная угроза ударов по Украине

Во многих областях Украины вечером 25 января объявляли воздушную тревогу. Наши военные сообщали о "Шахидах" и скоростных ракетах в небе.

Сразу после полуночи тревогу объявляли в Киеве, а также в Киевской и Черниговской областях. В 00:45 сирены раздались еще и в Винницкой, а в 01:20 – в Житомирской области.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что есть попадание в промышленное предприятие. К счастью, обошлось без жертв.

Количество ракетоносителей увеличилось

Наталья Гуменюк – спикер ОК "Юг" – рассказала, что 24 января количество ракетоносителей увеличилось. Общий залп ракет – 28 "Калибров" наготове.

Пока абсолютной готовности врага не фиксируют. Однако она может быть повышена за несколько часов.

"Среди 11 кораблей 3 надводных и подводных носителя "Калибров". Общий залп ракет может составлять 28", – подчеркнула Гуменюк.