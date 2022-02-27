Ночью оккупанты цинично обстреляли Николаев: показали фото последствий

27 февраля 2022 , 11:06
Читати новину українською

Источник:

Командование Воздушных сил ВСУ

Ночью 27 февраля в Николаеве раздавались выстрелы – оккупанты цинично обстреляли город. Жители опубликовали фото последствий.

Мэр убеждает, что сейчас ситуация в Николаеве – контролируемая. Находящаяся на территории населенного пункта техника принадлежит ВСУ.

К теме Работали вражеские ДРГ, но ВСУ нас берегут, –  мэр Николаева о ситуации в городе

Местные жители рассказали, что был мощный обстрел возле николаевского зоопарка.

Стоит разбитая техника, дома и офисы, магазины без стекла, 500 метров от зоопарка. Коллектив зоопарка вышел, мы убираем, кормим. Мы разобьем их собачьи головы,
– говорит директор зоопарка.

Смотрите фото последствий обстрела Николаева:

К слову, российские оккупанты также ударили по Киеву этой ночью. Очевидцы говорят, что горят дома на Троещине. Фото и видео последствий – смотрите в статье.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.

Автор: Марія Бондар