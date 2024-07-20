Оккупанты нанесли удар по объекту энергоинфраструктуры на Черниговщине ночью

Россияне атаковали Украину в ночь на 20 июля.

Тревогу объявляли в нескольких областях. В Киевской области раздавались взрывы, работала ПВО.

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Что известно об ударе по Черниговской области 20 июля

В ночь на 20 июля враг нанес удар по объекту энергетической инфраструктуры на Черниговщине. Предварительно – это были беспилотники типа "Шахед",

– написали в Черниговской ОВА.

По словам чиновников, на месте работают все необходимые службы. Также проводят аварийно-восстановительные работы.

Детали ночной вражеской атаки

В Соломенском районе зафиксировали падение дрона. На шесть утра о разрушениях или пострадавших не сообщали.

Дрон атаковал энергетический объект в Сумской области. Речь о Конотопском районе. Один из беспилотников сбила ПВО, однако последствия удара ликвидируют.

Взрывы слышали и на Полтавщине, было попадание в Полтавском районе. А в Миргородском районе повредили гражданскую инфраструктуру. По предварительной информации, без пострадавших.

Следует сказать, что Россия била по Полтавщине дважды за ночь: сначала ударили ракетой еще вечером 19 июля, а затем беспилотниками 20 июля.

В Воздушных силах сообщили, что ночью сбили 12 ударных БПЛА Shahed – 131/136 и 1 БПЛА неустановленного типа.