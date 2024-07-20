Тривога лунала в кількох областях. На Київщині лунали вибухи, працювала ППО.

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Що відомо про удар по Чернігівській області 20 липня

В ніч на 20 липня ворог наніс удар по об'єкту енергетичної інфраструктури на Чернігівщині. Попередньо – це були безпілотники типу "Шахед",

– написали в Чернігівській ОВА.

За словами посадовців, на місці працюють всі необхідні служби. Також проводять аварійно-відновлювальні роботи.

Деталі нічної ворожої атаки

У Солом'янському районі зафіксували падіння дрона. На шосту ранку про руйнування чи потерпілих не повідомляли.

Дрон атакував енергетичний об'єкт у Сумській області. Мова про Конотопський район. Один із безпілотників збила ППО, проте наслідки удару ліквідовують.