Ночью оккупанты обстреляли дома в Запорожье: много раненых, в частности, ребенок

Ночью 26 сентября российские военные в очередной раз обстреляли Запорожье. Оккупанты попали, в частности, по жилой застройке. Захватчики ранили гражданских, в частности ребенка.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА. Иван Федоров в своем телеграм-канале рассказал о последствиях этой вражеской атаки.

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Какие последствия атаки на Запорожье 26 сентября

Председатель ОВА рассказал, что оккупанты попали по жилой застройке и территории одного из промышленных предприятий. В результате вражеского обстрела изуродованы частные дома. Пострадали 7 человек.

Ранения получили 4 женщины, 2 мужчин и 14-летний мальчик,

– заявил Иван Федоров.

Чиновник добавил, что чрезвычайники и коммунальщики работают на местах попаданий. Также председатель Запорожской ОВА показал последствия ночного российского обстрела.

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Кстати, оперативные детали вражеской атаки читайте в нашем телеграме.

Последствия вражеского обстрела Запорожья ночью 26 сентября / Фото из телеграма Ивана Федорова

Россия нанесла по Запорожью 5 авиаударов

Правоохранители уже документируют последствия очередной массированной атаки России на Запорожье.

Вчера вечером оккупанты нанесли пять авиаударов (предварительно, КАБами) по территории областного центра и Запорожского района,

– заявили в Нацполиции.

Отметили, что в результате одного из ударов взрывной волной и обломками поврежден многоквартирный дом. Еще одно попадание произошло рядом с частным домом.

На местах российского обстрела работают полицейские, взрывотехники, парамедики полиции, спасатели и другие профильные службы.

Последствия обстрела Запорожья / Фото полиции