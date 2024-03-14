Ночью оккупанты запустили 36 "Шахедов": сколько удалось сбить

Россия снова цинично обстреляла Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Оккупанты начали атаковать наши области после полуночи 14 марта.

Воздушные силы сообщили об опасности атаки "Шахедами" ориентировочно в 00:55 14 марта. Опасность продолжалась вплоть до 5 утра, пишет 24 Канал.

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Сколько "Шахедов" сбили наши военные

В Генштабе ВСУ утром 14 марта рассказали, что Украину в ночь на 14 марта россияне атаковали 36 беспилотниками типа Shahed.

Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 22 этих ударных БПЛА были уничтожены,

– заявили военные.

Кстати, российские беспилотники летали в небе Николаевской, Кировоградской, Херсонской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской областей.

Россия атаковала Сумскую и Харьковскую области