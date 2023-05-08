Ночью оккупанты запустили по Украине 35 "Шахидов": все вражеские дроны уничтожены

Ночью 8 мая российские захватчики выпустили по Украине дроны-камикадзе. Наши силы ПВО отработали на отлично.

Таким образом, террористы пытались атаковать наше государство ударными беспилотниками. Однако украинская ПВО уничтожила все дроны.

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Сколько вражеских дронов уничтожили в Украине

Как рассказали в Генштабе ВСУ, 8 мая враг снова атаковал территорию Украины, применив иранские ударные БПЛА "Shahed".

К счастью, 35 из 35 дронов были уничтожены нашими защитниками.

Над Киевом ликвидировали 30 дронов

Во время последней воздушной тревоги, продолжавшейся более 3,5 часов, враг пытался нанести удар своими БПЛА. По предварительной информации, это были иранские барражирующие боеприпасы "Shahed", атаковавшие столицу по разным направлениям.

В воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено более 30 вражеских дронов. Наши воины в очередной раз отработали отлично.

К сожалению, в столице есть разрушения и травмированые. В результате падения обломков в Киеве есть поврежденные дома, дорожное покрытие, автомобили. Известно о травмированных. Медики, ГСЧС и другие экстренные службы работают на местах.

Что известно о последней атаке Украины