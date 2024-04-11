Ночью оккупанты запустили по Украине 40 "Шахедов": как отработала ПВО
Россия 11 апреля атаковала Украину ракетами и ударными дронами. по воздушным целям отработали силы противовоздушной обороны.
Враг запустил по Украине 40 "Шахедов". Защитники неба отработали почти отлично.
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Сбивали также и ракеты
Ночью российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине.
По предварительной информации, силами и средствами противовоздушной обороны Украины 37 из 40 БпЛА были уничтожены. в то же время информацию о сбитых ракет уточняют.
Россия поднимала в воздух стратегическую авиацию и осуществляла пуски ракет. Известно, что враг атаковал энергообъекты в разных регионах Украины.
Россия уже не впервые в этом году атакует объекты энергетики. Она активизировала свои атаки в марте 2024 года, хотя отопительный сезон уже подходил к концу.
Во Львове и области слышали взрывы
- Российские войска нанесли массированный ракетный удар на утро 11 апреля. Львовскую область атаковали "Кинжалами".
- Местные власти призвали всех оставаться в безопасных местах. В 6:51 объявили об отбое воздушной тревоги. Известно, что ракеты летели в направлении Стрыя.
- Уже в 05:57 поступила информация от председателя Львовской ОВА о работе ПВО, а через пять минут в Воздушных силах сообщили о том, что в направлении Львова летит "Кинжал".