Ночью оккупанты запустили по Украине более 90 "Шахедов" и "Кинжалов": как отработала ПВО

Россия ночью на 27 августа атаковала Украину ракетами и дронами. Враги запустили по нашим регионам 91 средство воздушного нападения.

Наши военные 26 августа отбили самую массированную атаку России – тогда враг запустил по Украине 127 ракет и 109 ударных дронов.

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Что известно об атаке 27 августа

Воздушные силы ВСУ сообщили, что ночью на 27 августа оккупанты ударили по Украине ракетами различных типов и ударными беспилотниками. В частности, оккупанты атаковали:

тремя аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал", которые запустили с самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Липецкой области России;

баллистической ракетой "Искандер-М" из Крыма;

крылатой ракетой "Искандер-К" из Воронежской области России;

5 крылатыми ракетами Х-101 с бомбардировщиков Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской области России;

81 ударным беспилотниками типа Shahed из Ейска и Курской области России.

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По состоянию на 9:00 27 августа наши военные сбили:

5 крылатых ракет Х-101;

60 ударных БПЛА типа Shahed-131/136.



Наши военные сбили большинство дронов россиян ночью на 27 августа

Воздушные силы ВСУ объяснили, что случилось с другими дронами. В частности:

еще 10 вражеских дронов были локально сбиты – вероятно, они упали на территории Украины,

один – пересек границу с Беларусью,

еще около десяти – по состоянию на 9:42 27 августа находятся в воздушном пространстве Украины. Продолжалась боевая работа.

К отражению воздушного нападения противника привлекли авиацию, зенитные ракетные подразделения, средства радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины,

– заявили военные.

Они сообщили, что вели боевую работу в большинстве регионов страны. В частности, в Киевской, Хмельницкой, Ровненской, Винницкой, Черкасской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Хмельницкой, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Житомирской, Сумской, Черниговской и Кировоградской областях.