Ночью под ударом был Измаильский район: враг целился по инфраструктуре

Ночью Россия атаковала Измаильский район Одесской области. Целью врага была инфраструктура.

Об этом сообщили в Одесской ОГА.

Ночью Россия атаковала Измаильский район ударными беспилотниками.

Продолжалась напряженная работа сил ПВО. Целью врага была припортовая инфраструктура.

К счастью, погибших и пострадавших нет. Однако, в результате обстрела есть повреждения фасадов зданий и жилого дома.

На месте работают все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют последствия очередного террористического акта россиян против гражданского населения Одесской области.