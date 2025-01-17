17 января 2025, 07:42
Ночью под ударом был Измаильский район: враг целился по инфраструктуре
Ночью Россия атаковала Измаильский район Одесской области. Целью врага была инфраструктура.
Об этом сообщили в Одесской ОГА.
Ночью Россия атаковала Измаильский район ударными беспилотниками.
Продолжалась напряженная работа сил ПВО. Целью врага была припортовая инфраструктура.
К счастью, погибших и пострадавших нет. Однако, в результате обстрела есть повреждения фасадов зданий и жилого дома.
На месте работают все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют последствия очередного террористического акта россиян против гражданского населения Одесской области.