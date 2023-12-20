Ночью силы ПВО работали во многих областях: сколько "Шахедов" сбили

20 декабря 2023, 07:09
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Источник:

Воздушные силы ВСУ

В ночь на 20 декабря Россия в очередной раз атаковала Украину дронами-камикадзе. По "Шахедам" отработала противовоздушная оборона.

Оккупанты запустили 19 дронов-камикадзе. Защитники неба сбили почти все.

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Сколько дронов сбила ПВО

Этой ночью российские захватчики снова атаковали Украину "Шахедами" из временно оккупированного Крыма. В частности, мыса Чауда и Балаклавы.

Всего зафиксированы пуски 19 дронов, 18 из которых уничтожены силами и средствами Воздушных сил и сил обороны в пределах Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Хмельницкой, Киевской, Черниговской и Кировоградской областей,
– сообщили в Воздушных силах.

Глава Днепропетровской ОВА отметил, что около полуночи в Криворожском районе уничтожили "Шахед". Две дроны сбили на Западном направлении, в частности, в Хмельницкой области.

Важно Здесь уже живого места нет: в горсовете Харькова сказали, куда был прилет во время ночного удара

 

Россия нанесла ракетный удар по Харькову

  • Также в Воздушных силах отметили, что агрессор нанес удар двумя зенитными управляемыми ракетами с ЗРК С-300 по Харьковщине. Россияне атаковали из Белгородской области.
  • Городской голова писал, что, по предварительным данным, было по меньшей мере два прилета по одному из самых пострадавших районов Харькова, возле жилых домов, гражданских объектов.
  • На месте обстрела работают спасатели. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
  • Позже Игорь Терехов уточнил, что прилетело по территории одного из транспортных депо, где и так от вражеских обстрелов нет. Это чисто гражданский объект, подчеркнул мэр.
Автор: Юлія Муріна