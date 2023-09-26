Ночью ПВО уничтожила над Украиной 26 "Шахедов": какие области атаковал враг

Ночью 26 сентября российские оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА типа "Shahed". Нашим силам ПВО удалось уничтожить 26 дронов.

В общей сложности были зафиксированы пуски 38 ударных БпЛА "Shahed-136/131". Враг запускал их с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск – Россия, мыс Чауда – Крым).

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Что известно о ночной атаке по Украине

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны Украины было уничтожено 26 ударных БпЛА "Shahed-136/131".

По маршруту следования ударных дронов работала истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы.

Кстати, за прошедшие и текущие сутки тактическая авиация Воздушных Сил совершила более сорока самолетов, двадцать из них – на огневое поражение противника.

Какие области атаковал враг

В Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны было сбито 6 ударных дронов типа "Shahed-136/131".

Как отметила Наталья Гуменюк, 10 "Шахедов" были сбиты над Одесчиной, 3 – над Херсонщиной, 6 – над Николаевщиной, 3 – над Кировоградщиной. Она подчеркнула, что атака была сконцентрирована на южных регионах Украины.

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