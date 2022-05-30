Ночью и на рассвете враг нанес 2 удара по Одесской области: одну ракету уничтожила ПВО

Российские оккупанты нанесли 2 авиаудара по Одесской области. Сработала ПВО, которая уничтожила одну ракету.

Захватчики ударили по нерабочему мосту через Днестровский лиман ночью и на рассвете 30 мая. Об этом сообщил представитель Одесской ОВА, ссылаясь на данные от оперативного командования "Юг".

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Россияне попали в ту же колею, что раньше разбили.

Ночью и на рассвете по Одесской области враг снова нанес 2 ракетных удара. Отчаянно продолжая разрушать неработающий мост через Днестровский лиман, рашисты попали в тот самый разбитый ранее путь.

Еще одна ракета не попала в цель – ее сбили силы ПВО. Несколько частных домов повреждены ударной волной. К счастью, пострадавших среди населения нет.

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На Юге ночью 30 мая были длительные воздушные тревоги. Впоследствии сообщили, что в Одессе слышны взрывы. Местных призывали не покидать укрытия.

28 мая в местной ОВА призвали не паниковать из-за обстрелов. Их в течение суток могли слышать в любое время. Сергей Братчук сообщил, что это Вооруженные Силы Украины отрабатывают спецзадачи.

Российская пропаганда продолжает активно воевать на информационном фронте. Кремлевские лжецы заявили, что так называемые "боевики-нацисты" обустроились в Одесской области в наиболее чувствительных местах. Речь идет о школах и больницах. Представитель оперативного командования "Юг" Владислав Назаров призвал людей быть внимательными и осторожными. Ведь российская пропаганда – общеизвестная практика во всем мире.

25 мая оперативное командование "Юг" заявило, что ситуация в Одесской области стабильная и контролируемая. Однако 8 российских судов продолжают терроризировать регион в Черном море, среди них – 6 крупных десантных и 2 ракетных корабля. Кроме того, в Одесской области продолжаются контрдиверсионные меры. Удалось разоблачить мужчину, который проводил активную пророссийскую агитацию в соцсетях, дискредитировал ВСУ и поддерживал российскую агрессию.

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