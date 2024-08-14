Ночью Россия атаковала Черниговскую область "Шахедами": есть попадание в инфраструктурный объект

В ночь на 14 августа оккупанты атаковали Черниговскую область дронами-камикадзе. Враг попал в инфраструктурный объект.

О последствиях очередной атаки агрессора рассказал председатель ОВА. К счастью, обошлось без жертв.

Кстати На Житомирщине дрон атаковал инфраструктурный объект

Атака "Шахедами" на Черниговщину

Этой ночью враг в очередной раз атаковал "Шахедами" Черниговскую область.

В Нежинском районе попадание в инфраструктурный объект. Без жертв. Спасибо всем службам за оперативное устранение последствий,

– заявил Вячеслав Чаус.

Заметим, оккупанты атаковали дронами-камикадзе и Житомирскую область. Под ударом российских захватчиков также был один из инфраструктурных объектов. Защитники неба сбили 3 дрона. Обломками повреждены частные здания. Жертв и пострадавших нет.

Кроме того, этой ночью враг в очередной раз атаковал Киевскую область ударными дронами. Есть сбитые вражеские цели. В ОВА сообщили, что попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавших нет. В результате падения обломков за пределами населенного пункта произошло возгорание лесной подстилки. Пожар уже ликвидировали.

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