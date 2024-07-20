Ночью Россия атаковала ракетами и "Шахедами": сколько целей удалось сбить

В ночь на 20 июля 2024 года Россия атаковала баллистикой, крылатой ракетой и дронами камикадзе. Враг бил по Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Киевской областям.

Командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук рассказал подробности о ночной атаке.

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Сколько целей враг запустил по Украине

Всего в ночь на субботу Россия ударила по Украине 3-мя баллистическими ракетами наземного базирования "Искандер-М" из Воронежской области, одной крылатой ракетой "Искандер-К" и 16-ю ударными БпЛА типа "Shahed" из Курской области. В дополнение, она применила один БпЛА неустановленного типа.

Во время этой атаки враг атаковал Харьковскую, Полтавскую, Сумскую, Черниговскую и Киевскую области.

Сколько целей сбили силы ПВО

К сожалению, ракеты сбить не удалось. Однако защитники неба сумели сбить большинство из запущенных Россией дронов.

В результате противовоздушного боя подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины, зенитных ракетных войск и радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил сбили 13 воздушных целей,

– сообщил Олещук.

Итак, говорится о:

12 "Шахедов";

1 БпЛА неустановленного типа.

По состоянию на сейчас известно о повреждении гражданской инфраструктуры на Полтавщине, энергообъекта на Сумщине и падении обломков в Киеве.