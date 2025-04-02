Ночью Россия атаковала Украину 74 беспилотниками: сколько удалось сбить

Россия в ночь на 2 апреля атаковала Украину 74 "Шахедами" и беспилотниками-имитаторами разных типов. Они были запущены по разным направлениям: Миллерово, Приморско-Ахтарск, Чауда.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Сколько "Шахедов" сбили

Российскую атаку ночью отражала авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны.

По данным Воздушных сил, по состоянию на 9:00 подтверждено сбитие 41 ударного БпЛА на севере, юге и востоке страны.

Еще 20 российских беспилотников-имитаторов без негативных последствий были локально потеряны.

В то же время в результате атаки врага пострадали Харьковская, Донецкая и Одесская области.

В частности, в Харькове есть попадания по двум гражданским предприятиям в Холодногорском районе. Там зафиксировали три возгорания.

От удара также пострадали частные жилые дома, расположенные рядом.

К сожалению, не обошлось без пострадавших. Острую реакцию на стресс получили 8 человек, среди которых – 3 детей.