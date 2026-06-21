Ночью Россия атаковала Ровенщину: есть обесточивание
В ночь на 21 июня враг атаковал Ровенщину. Атака не прошла без последствий.
Об этом сообщил глава Ровенской областной государственной администрации Александр Коваль.
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Что известно об атаке на Ровенскую область?
Во время атаки дронов пострадала северная часть Ровенской области.
В Сарненском районе наблюдается отключение электроэнергии. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения,
– написал глава ОГА.
К счастью, люди не пострадали.
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Напомним, что этой ночью взрыв прогремел также в Хмельницкой области. Туда летел российский "Кинжал". Пока нет никакой информации о последствиях.
А на рассвете россияне нанесли удар по 12-этажному дому в Харькове. О пострадавших не сообщается.
Под атакой оказалась и Полтавская область. К сожалению, там погибли 2 человека, пострадали ещё 14, среди них — 6 детей. Попадания зафиксировали на территории двух предприятий, также повреждены здания, автомобили и жилые дома.