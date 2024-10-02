Ночью Россия запустила более 30 "Шахедов": силы ПВО сбили треть дронов

В ночь на 2 октября оккупанты в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Силы ПВО несколько часов отражали вражескую атаку и сбили часть беспилотников.

Об этом сообщили в Воздушных силах. В общем, противовоздушная оборона работала в 3 областях.

Смотрите также "Шахеды" атаковали Украину с нескольких направлений: где объявляли тревогу

Силы ПВО сбили треть дронов

В ночь на 2 октября 2024 года российские военные в очередной раз атаковали дронами-камикадзе типа "Шахед". Всего враг запустил 32 беспилотника с 2 направлений – Приморско-Ахтарск и Курск.

Силы ПВО сбили 11 дронов-камикадзе в Кировоградской, Одесской и Сумской областях. Еще 10 ударных БПЛА были локально потеряны в северных и центральных областях. Сейчас информация о разрушениях или пострадавших не поступала.

Кроме того, 4 "Шахеда" вернулись в Россию.



Сколько дронов сбила ПВО / Инфографика Воздушных сил

Во время этой атаки враг в очередной раз бил по припортовой инфраструктуре. Кроме того, атакованы были пограничные объекты. Как сообщили в Одесской ОВА, из-за обстрела в пункте пропуска "Орловка" временно приостановлены пропускные операции.