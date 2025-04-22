Ночью Россия запустила более 50 дронов: как справились силы ПВО

В Воздушных силах рассказали детали относительно ночной атаки "Шахедами". И отметили, что с 8 утра 22 апреля началась новая волна ударов дронами-камикадзе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Сколько "Шахедов" сбила ПВО сегодня

Россияне запустили 54 ударных БПЛА и беспилотники-имитаторы других типов. ПВО сбила 38, а 16 беспилотников-имитаторов не достигли целей (были локационно потеряны).

Атака началась с 21:00 21 апреля. Враг запускал "Шахеды" из Миллерово, Курска, Брянска, Приморско-Ахтарска и с мыса Чауда, что в оккупированном Крыму.

Напомним, что операторы дронов в Курской области уже поплатились за свою работу. ВСУ нанесли удар по поселку Теткино, откуда захватчики пускали "Шахеды". Погибли около двух десятков дронщиков.

Противовоздушная оборона работала почти на всех направлениях – на Востоке, Севере, Юге и в Центре Украины. Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны.

В результате атаки "Шахедами" пострадали Одесская область и Киевская область.

С 8:00 началась новая волна российской атаки! Группы ударных БПЛА заходят с севера через Сумскую область. Реагируйте на воздушную тревогу!

– добавили в ВС.

Где сейчас тревога в Украине

На момент публикации новости "Шахеды" направляются в Киевскую, Черкасскую, Черниговскую и Полтавскую области, новые группы БПЛА продолжают заходить через Сумскую и Харьковскую области.