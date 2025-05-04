Ночью Россия запустила по Украине 165 дронов: как отработала ПВО

С вечера 3 мая и в ночь на 4 мая россияне запустили по Украине 165 ударных БпЛА и беспилотники-имитаторы других типов. Часть из них была уничтожена, а другая – локационно потеряна.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

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Сколько дронов сбили

Силы ПВО за ночь сбили 69 ударных БпЛА типа "Шахед" и 80 беспилотников других типов на Востоке, Севере, Юге и в Центре Украины.

Оккупанты запускали ударные дроны из районов Брянска, Курска, Орла, Миллерово и Приморско-Ахтарска, а также из Приморска, расположенного на временно оккупированной части Запорожской области.

Воздушное нападение этой ночью успешно отразили украинская авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы.

Локационно утраченные БПЛА не принесли негативных последствий. Из-за вражеской атаки дронами пострадали Харьковщина, Донбасс, Днепропетровская, Черкасская и Киевская области.

По вражеских целях ночью работала ПВО / Инфографика Воздушных Сил ВСУ

Напомним, в Киеве атака российских БПЛА нанесла значительные разрушения. В трех районах столицы произошли пожары, пострадали 11 человек, в том числе 2 ребенка.