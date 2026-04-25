Ночью Россия запустила по Украине 666 воздушных целей: основное направление удара – Днепр

Страна-агрессор осуществила очередной массированный комбинированный обстрел украинских городов. Всего фиксировалось 666 воздушных целей, среди которых баллистические и крылатые ракеты, а также большое количество дронов.

О подробностях массированной вражеской атаки рассказали в Воздушных силах.

Что россияне запускали в Украину?

Оккупанты били по объектам критической инфраструктуры, применяя ударные дроны, ракеты воздушного, морского и наземного базирования.

Основной целью страны-агрессорки этой ночью стал город Днепр. Также противник терроризировал Харьковщину, Черниговщину, Сумскую, Одесскую и Киевскую.

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 666 средств воздушного нападения (47 ракет и 619 БпЛА),

– говорится в сообщении ПС.

12 баллистических ракет "Искандер-М/С-400" (районы пуска – Миллерово, Курск, Ейск, Россия; ТОТ АР Крым);

29 крылатых ракет Х-101 (район пусков – с акватории Каспийского моря);

1 крылатая ракета "Искандер-К" (район пуска – Брянская область, Россия);

5 крылатых ракет "Калибр" (район пусков – акватория Каспийского моря);

619 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск – Россия; Гвардейское, Чауда, ТОТ АР Крым, около 400 из них – "Шахеды".

Сколько враждебных целей удалось сбить?

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.



Сбитые цели / Инфографика ПС

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 610 воздушных целей: 30 ракет и 580 беспилотников разных типов. Среди них – 26 крылатых ракет Х-101 и 4 ракеты "Калибр".

В то же время, зафиксировано попадание 13 ракет и 36 ударных дронов на 23 объектах, а также падение обломков сбитых БпЛА в 9 местах. Информацию о еще четырех ракетах уточняют – данных об их попадании пока нет. При этом в Воздушных силах отметили, что атака продолжается из-за новых групп ударных дронов в небе Украины.

Важно! Недавно глава МИД Андрей Сибига заявил, что Россия может нарастить количество массированных атак до семи в месяц. Военный эксперт Анатолий Храпчинский в комментарии для 24 Канала отметил, что такая угроза реальна и направлена ​​на истощение украинского ПВО.

Какие последствия обстрелов?

В Днепре повреждены жилые дома, предприятия и объект промышленной инфраструктуры. На местах попадания возникли пожары. Частично разрушен четырехэтажный многоквартирный жилой дом. К сожалению, известно, по меньшей мере, о 18 пострадавших, их количество может расти.

В результате попаданий на Одесщине разрушены три одноэтажных дома, хозяйственное сооружение и повреждены семь автомобилей – возник пожар, который впоследствии потушили спасатели. По предварительным данным, ранены два человека.

Под ударом была и Белая Церковь, где возникли пожар и задымление, из-за чего местные призывали закрывать окна и двери. В Харькове тоже фиксировали значительные разрушения, два человека пострадали.