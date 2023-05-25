Ночью россияне атаковали 22 "Шахедами" почти все области на Западе: куда целили

Ночью 25 мая российские захватчики выпустили по Украине дроны-камикадзе. Некоторые из этих беспилотников были направлены на Запад страны.

Атака была совершена с разных направлений. Однако наши силы ПВО сработали отлично.

Важно Массированная атака "Шахедами" на Киев: ПВО уничтожила все цели на подходе к столице

Запад Украины атаковали "Шахедами"

В Воздушных силах рассказали, что оккупанты атаковали западные регионы Украины с воздуха. Во время ночной атаки враг применил баражирующие боеприпасы ''Shahed''.Атака была совершена с разных направлений почти на все области западного региона.

В результате нескольких часов боевой работы подразделениями противовоздушной обороны воздушного командования ''Запад'' уничтожено 22 ''Shahed-136/131". Применено зенитное ракетное вооружение, авиация и мобильно огневые группы,

– подчеркнули наши защитники.

Ночная атака Украины 25 мая: все, что известно

Над территорией Черновицкой области силы ПВО сбили беспилотник.

К тому же враг применил баражирующие боеприпасы "Shahed" по Киеву. Атака была массированная. Однако все обнаруженные воздушные цели, двигавшиеся в направлении столицы, были уничтожены силами и средствами нашей противовоздушной обороны. Удары по Киеву не допущены.

В Воздушных силах сообщили, что 25 мая враг атаковал Украину ударными дронами иранского производства "Shahed-136/131". В общей сложности зафиксированы пуски 36 баражирующих боеприпасов с северного и южного направлений. Вероятно, враг имел целью атаковать критическую инфраструктуру и военные объекты в западных регионах государства. Совместными усилиями все 36 "Шахедов" уничтожены.

Вероятно, враг имел цель атаковать критическую инфраструктуру и военные объекты в западных регионах государства.

Напомним, что ранее в Воздушном командовании "Юг" сообщали, что ночью 23 мая на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 2 вражеских ударных БПЛА "Shahed-136/131" .

А в Воздушных силах заявили, что ночью на разных направлениях уничтожены 6 вражеских ударных БПЛА "Shahed-136/131" и два разведывательных БпЛА "Мерлин-ВР".