Ночью россияне атаковали 83 дрона и ракетой С-300: как отработала ПВО

В ночь на 16 ноября оккупанты атаковали Украину ударными дронами. В частности, запустили 83 БПЛА. Кроме того, ударили по Харьковщине ракетой С-300.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Сколько "Шахедов" сбили сегодня 16 ноября

В ночь на 16 ноября, с 20:30 15 ноября, агрессор нанес удар по Харьковской области зенитной управляемой ракетой С-300, а также атаковал Украину 83 ударными БПЛА типа "Shahed" и дронами неустановленного типа. Районы пусков: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск.

По состоянию на 08:30 подтверждено сбивание 53 вражеских БПЛА в Черкасской, Одесской, Киевской, Житомирской, Сумской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях,

– отметили в Воздушных силах.

Еще 30 вражеских дронов локально потеряно в разных регионах Украины в результате активного противодействия Сил обороны.

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Сколько вражеских дронов сегодня сбила ПВО / Инфографика Воздушных сил