Ночью россияне атаковали Николаев: обломки "Шахеда" упали на предприятие

Во время атаки "Шахедами" в Николаевской области работала ПВО. Обломки сбитого дрона упали на территорию предприятия.

Мэр города отметил, что говорится о продовольственном предприятии. Там вспыхнул пожар.

Смотрите также Украину атакуют дроны: где наибольшая опасность

Последствия атаки дронами в Николаеве

В результате работы сил и средств ПВО обломки сбитого БПЛА упали на территорию продовольственного предприятия,

– написал Сенкевич.

Спасатели уже ликвидировали пожар, который вспыхнул на месте падения обломков. Пострадавших, к счастью, нет.

Сейчас службы обследуют прилегающую территорию и проверяют, поврежден ли жилой сектор.

На Николаевщине в результате атаки FPV ранен ребенок

Днем ранее, 12 сентября, под ударами российских FPV-дронов оказались Очаковская и Куцурубская общины. В Очакове ранения получила девочка подросткового возраста, также повреждены дом и автомобиль.

12 сентября в 10:42 враг атаковал дронами типа FPV город Очаков Очаковской общины. В результате чего травмирована 16-летняя девушка. Состояние пострадавшей удовлетворительное, сейчас ее уже выписали из медицинского учреждения,

– сообщили в ОВА.

Кроме того, того же дня оккупанты обстреливали Очаковскую общину из артиллерии.