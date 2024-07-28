Ночью россияне атаковали ракетой Х-59 и 8 "Шахедами": сколько удалось уничтожить

В ночь на 28 июля Россия в очередной раз атаковала регионы Украины. Так, этой ночью оккупанты запустили 8 дронов-камикадзе и ракету Х-59.

В Воздушных силах сообщили, сколько вражеских беспилотников удалось приземлить защитникам.

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Сколько вражеских целей удалось уничтожить в ночь на 28 июля

Российская оккупационная армия в ночь на 28 июля атаковала управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства над акваторией Черного моря.

Также враг атаковал с помощью 8 ударных БПЛА типа Shahed. Запускал противник эти средства воздушного нападения с мыса Чауда в Крыму.

Силами и средствами мобильных огневых групп Сил обороны и подразделений радиоэлектронной борьбы Воздушных сил ВС Украины сбито КАР Х-59 и 7 БПЛА Shahed-131/136,

– говорится в сообщении.

Командующий Воздушных сил Николай Олещук отметил, что почти все воздушные цели уничтожены в Одесской области.



В ночь на 28 июля силы ПВО уничтожили ракету Х-59 и 7 "Шахедов" / Инфографика Воздушных сил ВСУ