Ночью россияне атаковали "Шахидами" весь Юг: попали в объекты энергетики

Ночью 10 декабря оккупанты снова атаковали южные области Украины. Враг запускал иранские дроны. Многие "Шахиды" удалось сбить.

Однако было попадание в объект энергетики. Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, передает 24 канал.

К теме Россия могла исчерпать запасы "шахидов": разведка Британии объяснила, как враг возобновил атаки

ПВО сбила десяток дронов

К счастью, люди не пострадали, но разрушения существенны. Из-за атаки тысячи абонентов снова остались без электричества. Впрочем, восстановительные работы уже продолжаются.

Дроны летели на Херсонскую, Николаевскую и Одесскую области. 10 "Шахидов" сбили украинские защитники. Это высокий показатель работы ПВО, но Гуменюк предупредила, что следует быть готовыми, что враг может продолжать такие атаки. Поэтому, добавила пресс-секретарь, не следует указывать объекты и места, куда попадают дроны. Россияне пытаются потом "добивать".

Впоследствии в официальном сообщении ОК "Юг" уточнили, что силы ПВО сбили 4 "Shahed-136" над Херсонщиной, 4 – над Николаевщиной, 2 – над Одесщиной.

Оккупанты ждали потепления

Гуменюк рассказала, что восстановление атак дронами связано, в частности, с погодой. Оккупанты ждали, пока спадет "минусовая" температура, поскольку при перепаде температур вражеские беспилотники могут неисправно работать. Представительница пояснила, обледенение мешает аэродинамике. Однако морозов россияне вряд ли будут бояться.

Обстрелы Днепропетровщины

Кроме того, оккупанты обстреляли также Днепропетровскую область. В частности, по Никопольщине ударили по тяжелой артиллерии врага. В самом Никополе ранили четырех пожилых людей.

В городе пострадали 11 многоэтажных и частных домов. Российские снаряды повредили и детский сад, административное и офисное здание, автомойку и т.д.