Ночью враг массированно атаковал Одесскую область: много БПЛА сбили, но были попадания и пожары
Источник:Силы обороны Юга
В ночь на 17 марта оккупанты атаковали Юг "Шахедами". В Одесской области раздавалась серия взрывов.
Страна – агрессорка нанесла массированный удар "Шахедами" по Одесщине. Что известно о последствиях очередного преступления россиян, читайте дальше.
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Враг атаковал промышленные кварталы Одессы
Уже после полуночи оккупанты начали запускать дроны с территории временно оккупированного Крыма. В несколько волн они атаковали Одесскую область.
Известно, что вражеские БПЛА заходили из акватории Черного моря, далее они маневрировали между жилыми домами и в промышленных кварталах Одессы.
Всего в небе над Одесской областью силам ПВО удалось ликвидировать 13 "Шахедов", еще один дрон был сбит над Николаевщиной.
К сожалению, обошлось без попаданий. Так, в Одесском районе были повреждены два законсервированных агропредприятия. Там загорелись пожары, произошло разрушение промышленных зданий.
Огонь быстро потушили. К счастью, среди пострадавших нет.
Что известно о вражеской атаке 17 марта
- Оккупанты начали запуск "Шахедов" по южным регионам еще поздно вечером в минувшие сутки. Так около половины двенадцатого ночи стало известно о движении БПЛА в направлении Одессы.
- Вскоре уже после полуночи Воздушные силы предупредили о еще трех новых группах ударных дронов. Все они двигались в направлении Одесского района. Уже около часа ночи в Одессе прогремела серия взрывов.
- Кроме атаки дронами Россия запускала также ракеты. Так, сначала военные сообщили о ракетной опасности для северных регионов. В частности, в Черниговской области раздавались взрывы. Вероятно, враг ударил там ракетой Х-59.
- Ночью существовавшую угрозу баллистики объявили в Одесской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской, Донецкой и Запорожской областях. Противник ударил баллистикой по Покровскому району Донецкой области.