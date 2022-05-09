Ночью россияне обстреляли многие районы Николаева: есть погибшие и раненые

Ночь на 9 мая в Николаевской области прошла неспокойно. В области трижды звучали воздушные тревоги, а российские оккупанты обстреляли многие районы области.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал о ночных обстрелах и их последствиях, передает 24 канал.

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Есть погибшие и раненые. Обстреляли многие районы. Этой ночью было больше прилетов, чем обычно. Сейчас ситуация стабильная, но ночью было очень горячо,

– сообщил Ким.

Ночью враг обстреливает кварталы и позиции ВСУ

Глава области сказал, что в течение прошлой недели ситуация в Николаевской области была относительно спокойной и, к счастью, без жертв.

Были только раненые. Но сегодня это, к сожалению, не так. Тактика (России – 24 канал) не меняется, ночью они обстреливают и кварталы, и военные позиции для того, чтобы поддерживать у нас чувство войны. Пожалуй, для этого они это и делают,

– добавил Ким.

По его словам, люди, которые из других городов и областей приезжают в Николаев, чувствуют, что город прифронтовой из-за постоянных обстрелов. Ведь враг каждую ночь атакует именно жилые кварталы, поэтому жители понимают важность воздушной тревоги и необходимость прятаться в укрытиях.

Также Ким сообщил, что в Николаевской области нет существенных изменений в позициях на линии столкновения.

Ситуация в прифронтовом Николаеве

В оперативном командовании "Юг" сообщали, что 7 мая на территории Николаевской области не прекращались вражеские ракетные удары и артиллерийские и минометные обстрелы. Всего 7 мая оккупанты выпустили по Николаевщине 4 крылатые ракеты. Кроме этого, враги трижды атаковали город и пригород реактивными системами залпового огня "Смерч".

7 мая в результате вражеских обстрелов в Корабельном районе Николаева произошло 3 пожара.

В результате попадания боеприпасов и их обломков загорелся хвойный настил и камыш в Балабановском лесном урочище – спасатели ликвидировали пожар на площади 3000 квадратных метров.

Обстрелы России нанесли ущерб также наземному и морскому транспорту. Да, в Николаеве сгорела яхта, лодка и легковой автомобиль.

6 мая российские оккупанты также атаковали Николаевскую область. Силам ПВО удалось сбить одну ракету, однако 4 – полетели в железнодорожный мост, который уже был разрушен. Известно о пострадавших, но, к счастью, погибших в результате обстрелов не было.

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