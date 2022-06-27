Ночью россияне обстреляли школу на Харьковщине: за сутки в области есть погибшие и раненые

Враг продолжает свои подлые обстрелы украинских городов и сел. Харьковская область также попала под атаку за прошедшие сутки.

О ситуации в Харьковской области рассказал председатель областной военной администрации Олег Синегубов. За минувшую ночь российские оккупанты обстреливали Киевский и Шевченковский районы города Харькова.

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Есть погибшие и пострадавшие

По словам Синегубова, также под вражескую атаку попали Чугуевский и Харьковский районы области. Всего за сутки погибли 2 женщины, а 5 мирных жителей получили ранения.

Ночью в Харькове российская ракета попала во двор школы. Из-за еще одного удара повреждено было административное здание. Обошлось без пострадавших.

В Чугуевском районе в результате российских обстрелов погибли 21-летняя и 57-летняя женщина. Еще 2 получили ранения. Вражеские боеприпасы попадали по хозяйственным постройкам, также они повредили уличный газопровод.

За сутки в Харьковском районе обстрелы врага повлекли травмы у еще трех гражданских, которые те получили из-за взрыва.

Пожар из-за российских обстрелов

Правоохранители сообщили также, что в Харьковской области обстрелы российских оккупантов вызвали 7 пожаров. С пламенем сражались спасатели.

В частности, два хозяйственных здания горели в жилом секторе села Коробочкино. Огонь удалось ликвидировать через два часа. Жертв и пострадавших нет.



Спасатели боролись с пожарами из-за обстрелов Харьковщины / Фото МВД

Также на Чугуевщине в селе Калугино-Башкировка горело хозяйственное здание из-за обстрелов врага. К сожалению, погибли 2 женщины, еще 2 в больнице.

Гасили огонь, возникший из-за обстрелов в Харькове. Горели комнаты на втором этаже двухэтажного дома. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.



Огонь удалось побороть / Фото МВД

В полночь еще одна ракета попала во двор учебного заведения в Шевченковском районе Харькова. Взрыв повредил здание школы. Пострадавших нет, пожар был ликвидирован.

Боевые действия в области

На части Харьковщины продолжаются бои с врагом. Синегубов сообщил, что Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать российских оккупантов на линии столкновения.

На Харьковском направлении россияне вели наступление на Дементиевку и Питомник. Но наши воины нанесли им урон и те отошли. Российские же оккупанты дистанционно заминировали местность возле Федоровки, Украинки, Замуловки, Шестакового и Победы.

У Изюма захватчики до сих пор пытаются наступать в направлении Долины и Мазановки. Наши защитники сопротивляются, уничтожая живую силу и бронетехнику оккупантов.

Россия обстреливает Украину

Утром 26 июня российская ракета попала в жилой дом в Киеве, из-за чего возник пожар. Под завалами находились несколько жильцов дома. Мэр столицы Виталий Кличко сообщал, что пострадали 4 человека, среди них – 7-летний ребенок и его мама, который зажал бетонной плитой. Женщину спасали с помощью кранов. Впоследствии взрывы раздались во второй раз.

А на Харьковщине российские оккупанты 25 июня в очередной раз обстреляли ядерную установку "Источник нейтронов" в Харькове. Здание получило повреждение, но опасности от этого не было. "Источник нейтронов", как и любая другая ядерная установка, не рассчитана на работу в условиях боевых действий. Если обстрелы площадки продолжатся, то могут привести к тяжелым радиационным последствиям с загрязнением близлежащих территорий.

Страдает от обстрелов врага и Одесщина. Из-за одной из последних атак есть много пострадавших и разрушенных домов. Вражеские ракеты прилетели из самолетов стратегической авиации России в ночь на 27 июня, попав в один из районов региона. Работают спасатели и все службы.

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