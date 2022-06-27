Про ситуацію на Харківщині розповів голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. За минулу ніч російські окупанти обстрілювали Київський та Шевченківський райони міста Харків.

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Є загиблі та постраждалі

За словами Синєгубова, також під ворожу атаку потрапили Чугуївський і Харківський райони області. Всього за добу загинули 2 жінки, а 5 мирних жителів отримали поранення.

Вночі у Харкові російська ракета влучила у подвір'я школи. Через ще один удар пошкодження отримала адміністративна будівля. Обійшлося без постраждалих.

У Чугуївському районі внаслідок російських обстрілів загинули 21-річна та 57-річна жінки. Ще 2 отримали поранення. Ворожі боєприпаси влучали по господарських спорудах, також вони пошкодили вуличний газогін.

За добу в Харківському районі обстріли ворога спричинили травми у ще трьох цивільних, які ті отримали через вибух.

Пожежі через російські обстріли

Правоохоронці повідомили також, що в Харківській області обстріли російських окупантів спричинили 7 пожеж. З полум'ям боролись рятувальники.

Зокрема, дві господарчі будівлі горіли в житловому секторі села Коробочкіно. Вогонь вдалось ліквідувати за дві години. Жертв та постраждалих немає.



Рятувальники боролись з пожежами через обстріли Харківщини / Фото МВС

Також на Чугуївщині в селі Калугіно-Башкирівка горіла господарча будівля через обстріли ворога. На жаль, загинуло 2 жінки, ще 2 – в лікарні.

Гасили вогонь, який виник через обстріли в Харкові. Горіли кімнати на другому поверсі двоповерхового будинку. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.



Вогонь вдалось побороти / Фото МВС

Опівночі ще одна ракета поцілила на подвір'я навчального закладу у Шевченківському районі Харкова. Вибух пошкодив будівлю школи. Постраждалих немає, пожежу ліквідували.

Бойові дії в області

На частині Харківщини тривають бої з ворогом. Синєгубов повідомив, що Збройні Сили України продовжують нищити російських окупантів на лінії зіткнення.

На Харківському напрямку росіяни вели наступ на Дементіївку та Питомник. Але наші воїни завдали їм втрат і ті відійшли. Натомість російські окупанти дистанційно замінували місцевість біля Федорівки, Українки, Замулівки, Шестакового та Перемоги.

Поблизу Ізюма загарбники досі намагаються наступати в напрямку Долини та Мазанівки. Наші захисники чинять спротив, знищуючи живу силу та бронетехніку окупантів.

Росія обстрілює Україну

Зранку 26 червня російська ракета влучила у житловий будинок в Києві, через що виникла пожежа. Під завалами були кілька мешканців будинку. Мер столиці Віталій Кличко повідомляв, що постраждали 4 людей, серед них – 7-річна дитина та її мама, яку затиснуло бетонною плитою. Жінку рятували за допомогою кранів. Згодом вибухи пролунали вдруге.

А на Харківщині російські окупанти 25 червня вчергове обстріляли ядерну установку "Джерело нейтронів" у Харкові. Будівля отримала пошкодження, але небезпеки від цього не було. "Джерело нейтронів", як і будь-яка інша ядерна установка, не розрахована на роботу в умовах бойових дій. Якщо обстріли майданчика продовжаться, то можуть призвести до тяжких радіаційних наслідків із забрудненням прилеглих територій.

Страждає від обстрілів ворога й Одещина. Через одну з останніх атак є багато постраждалих і зруйновані будинки. Ворожі ракети прилетіли з літаків стратегічної авіації Росії у ніч на 27 червня, влучивши в один з районів регіону. Працюють рятувальники та всі відповідні служби.

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