Ночью россияне попытались прорваться через границу в Харьковской области

Российская диверсионная группа попыталась прорваться через границу Украины в районе КПП Гоптовка – Нехотеевка в Дергачевском районе. Власти объяснили, о чем свидетельствует это событие.

Враг не предпринимает масштабных наступательных действий на этом направлении. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Дергачевской городской военной администрации Вячеслава Задоренко.

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Какое сопротивление встретила российская диверсионная группа

В ночь с 24 на 25 ноября российская малочисленная диверсионно-разведывательная группа попыталась прорвать границу в районе КПП Гоптовка – Нехотеевка. Украинские защитники остановили попытку противника: часть диверсантов ликвидировали, а остальные отступили на территорию Белгородской области.

Время от времени враг пытается "прощупывать" позиции украинских защитников, засылая своих диверсантов, поэтому это событие свидетельствует лишь о прочности нашей обороны и слаженных действиях ВСУ по ликвидации оккупантов,

– говорит Задоренко.

На Дергачевском направлении не наблюдается концентрации вражеских сил, достаточной для активного наступления. Россияне не наступают и пока не планируют это делать на этом направлении, отмечает Задоренко. Он призывает граждан не поддаваться панике и доверять официальным источникам.