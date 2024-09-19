Сколько ракет и "Шахедов" уничтожили защитники неба этой ночью, рассказали Воздушные силы. Заметили, радиотехнические войска обнаружили и осуществили сопровождение 46 средств воздушного нападения противника.
Обратите внимание Враг цинично бил по домам, школе и детсаду: Терехов рассказал о ночных обстрелах Харькова
Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.
ПВО сбила все "Шахеды"
В ночь на 19 сентября оккупанты ударили по Харьковщине 3 зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской области. Кроме того, атаковали Украину управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства временно оккупированной территории Запорожской области, а также 42 ударными БПЛА типа "Shahed". Дроны запускали из Приморско-Ахтарска и Курска.
Воздушное нападение агрессора отражали авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны.
В результате противовоздушного боя сбиты все 42 ударных БПЛА. Также на восточном направлении сбита управляемая авиационная ракета Х-59/69,
– заявили в Воздушных силах.
Добавили, что противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Житомирской, Ровенской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях.
Сколько ракет и "Шахедов" сбили 19 сентября / Инфографика Воздушных сил
Какие последствия российской атаки 19 сентября
- Этой ночью Россия несколько раз атаковала Харьков. Так, оккупанты ударили баллистикой. Представитель областной прокуратуры рассказал, что по состоянию на 01:00 в Харькове обнаружено 3 места попадания. Все в Шевченковском районе.
- Дмитрий Чубенко рассказал: "В результате взрывов было уничтожено 2 частных жилых дома. Также загорелись хозяйственные постройки и лесистая местность, площадью около 1 000 квадратных метров. Травмированных и погибших лиц нет".
- Впоследствии оккупанты ударили по Харькову снова. На этот раз управляемыми авиационными бомбами.
- Городской голова рассказал, что одно из вражеских попаданий было между школой и детсадом в Индустральном районе. Второй прилет КАБа пришелся возле депо в Салтовском районе города.
- "Как и в первом случае, выбиты окна в домах. Пострадавших нет. Обследование места удара продолжается", – заявил Игорь Терехов.
- Также добавил, что третий вражеский КАБ упал в пригороде.