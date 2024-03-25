Ночью россияне запустили по Украине 9 "Шахедов": сколько из них удалось сбить

В ночь на 25 марта россияне не отказались от попыток террора мирного населения. Так, враг запустил 9 дронов-камикадзе по территории Украины.

В Воздушных Силах рассказали, что подавляющее большинство из них удалось сбить. Для отражения вражеской атаки привлекали мобильные огневые группы.

Смотрите также Враг концентрировался на энергетике, есть попадания, пострадавшие, – Гуменюк об атаке на Юг

Детали работы ПВО

В ночь на 25 марта украинским защитникам удалось сбить подавляющее количество ударных дронов, которые враг запустил из оккупированного Крыма.

Сегодня ночью защитники неба сбили 8 из 9 ударных БПЛА типа "Шахед", которыми противник атаковал с мыса Чауда (Крым). К отражению воздушного нападения привлекались мобильные огневые группы Сил обороны Украины,

– сообщили Воздушные Силы.

Там добавили, что "Шахеды" уничтожены в пределах Николаевской и Одесской областей.

Результаты работы ПВО ночью 25 марта / Воздушные Силы

Что известно о ночной атаке