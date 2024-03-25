Ночью россияне запустили по Украине 9 "Шахедов": сколько из них удалось сбить
Источник:Воздушные Силы ВСУ
В ночь на 25 марта россияне не отказались от попыток террора мирного населения. Так, враг запустил 9 дронов-камикадзе по территории Украины.
В Воздушных Силах рассказали, что подавляющее большинство из них удалось сбить. Для отражения вражеской атаки привлекали мобильные огневые группы.
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Детали работы ПВО
В ночь на 25 марта украинским защитникам удалось сбить подавляющее количество ударных дронов, которые враг запустил из оккупированного Крыма.
Сегодня ночью защитники неба сбили 8 из 9 ударных БПЛА типа "Шахед", которыми противник атаковал с мыса Чауда (Крым). К отражению воздушного нападения привлекались мобильные огневые группы Сил обороны Украины,
– сообщили Воздушные Силы.
Там добавили, что "Шахеды" уничтожены в пределах Николаевской и Одесской областей.
Что известно о ночной атаке
- Ночью 25 марта под ударом оккупантов оказался Юг. Так руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала, что враг снова делал акцент на атаке энергетических объектов. В частности, россияне перед применением дронов выпустили противорадиолокационную ракету типа Х-31П, чтобы навредить работе ПВО.
- Впоследствии стало известно, что не удалось избежать попадания в объект энергетики. Это произошло на Николаевщине. Также обломки дрона повредили двухэтажное здание в областном центре – ранены 11 человек.
- Также о повреждении объектов энергетики сообщается и в Одесской области. В результате попадания энергетики вынуждены продлить время введения ограничений потребления электроэнергии. Это нужно для защиты от перегрузки. В то же время энергоснабжение к объектам критической инфраструктуры восстановили.