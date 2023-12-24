Ночью россияне значительно повредили газовую сеть в Херсоне
Источник:Роман Мрочко
Российские оккупанты ночью против 24 декабря обстрелами повредили газовую сеть в Херсоне. Специалисты уже приступили к ремонту.
Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко рассказал 24 декабря, что на восстановление газоснабжения нужно время.
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Что известно о последствиях атаки в Херсоне
Вниманию жителей Центрального района Херсона. Ночью (против 24 декабря – 24 Канал) очередной атакой армии России значительно повреждена газовая сеть в областном центре,
– рассказал чиновник.
Пресс-секретарь АО "Херсонгаз" Наталья Пятниченко пояснила, что:
- специалисты предприятия уже с утра ремонтируют поврежденные участки;
- ремонтные работы требуют времени;
- по состоянию на 13:18 24 декабря – на месте аварии работают все службы и специалисты.
Параллельно с ремонтными работами "Херсонгаз" уже проводит подготовительные предпусковые мероприятия по безопасному и постепенному заполнению как внешней, так и внутренней систем газоснабжения после ремонта.
Россия цинично атакует Херсонщину
- Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что только за прошедшие сутки оккупанты ударили по Херсонской области 88 раз, выпустив 425 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ЗУ-23-2, беспилотников и авиации, из них – 2 ракетных. Только по самому Херсону был выпущен 71 снаряд.
- Глава областной военной администрации пояснил, что оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области, медицинские учреждения, учебное заведение и объекты критической инфраструктуры в Херсоне.
- Только за последние сутки враг унес жизни 4 человек, еще 9 – получили ранения, из них один – ребенок.