Ночью снова произошли обстрелы, но Ирпень продолжаем зачищать, – Денисенко

Советник министра внутренних дел отметил, ночью в городе Ирпень раз прозвучал обстрел. Но это не мешает украинским бойцам очищать город от оккупантов.

Как рассказал в эфире телеканала Рада Вадим Денисенко, украинские бойцы закрепляются в Ирпене. И несмотря на то, что город уже удалось освободить, там ночью там работала реактивная артиллерия.

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ВСУ в Киевской области закрепляются и переходят в контратаки

Вадим Денисенко подчеркнул, что в Киевской области украинские бойцы продолжают закреплять свои позиции. Также наши военные переходят в контратаки.

Вчера мы освободили Ирпень. Мы там закрепляемся. Там происходит зачистка. Ночью, к сожалению, происходил снова обстрел. Мы слышали, что работала реактивная артиллерия,

– рассказал он.

В то же время советник министра добавил, что в настоящее время уточняется оперативная информация. И уже в ближайшее время будет известна ситуация в Ирпене на вторник, 29 марта.

Отметим, что мэр Ирпеня Александр Маркушин рассказал, что город удалось освободить от оккупантов. В то же время он добавил, что возвращаться жителям все еще не следует торопиться. Это делать не желательно прежде всего потому, что русские наемники продолжат его обстреливать.

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