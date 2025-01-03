Ночью Украину атаковали почти 100 российских дронов: сколько сбила ПВО

В ночь на 3 января оккупанты запустили по Украине 93 "Шахеды" и беспилотники-имитаторы различных типов. По вражеским целям отработали защитники неба.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Сколько "Шахедов" сбили 3 января 2025 года

С 21:00 2 января российские захватчики атаковали 93 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Запускали с таких направлений: Брянск, Миллерово, Орел.

Очередное воздушное нападение агрессора отражала авиация, подразделения РЭБ, зенитные ракетные войска, а также мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 60 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов,

– сообщили Воздушные силы.

Также уточнили, что вражеские дроны сбили в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской областях.

Из-за активного противодействия Сил обороны 26 вражеских беспилотников-имитаторов – локально потеряны (без негативных последствий), один – в воздухе,

– подчеркнули военные.

Вследствие российской атаки зафиксировано несколько попаданий ударных беспилотников по частным предприятиям и многоквартирным домам в Донецкой и Черниговской области. Также сбитые "Шахеды" нанесли ущерб в Киевской области. Там в нескольких районах повреждены частные дома и авто, к сожалению, есть жертва и пострадавшие.

Воздушные силы призывают граждан соблюдать требования безопасности во время тревоги.

Сколько вражеских дронов сбили сегодня / Инфографика Воздушных сил