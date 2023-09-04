Ночью в атаке в районе Измаильского порта российские "Шахеды" упали в Румынии
Россия в ночь на 4 сентября атаковала Одесскую область дронами-камикадзе. Известно, что "Шахеды" при обстреле припортовой инфраструктуры Украины упали также на территории Румынии.
Об этом стало известно благодаря информации, предоставленной Государственной пограничной службой, которой поделился спикер МИД Олег Николенко. Она говорит о том, что во время массированной атаки "Шахедами" некоторые дроны упали за пределами Украины.
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Упали в Румынии и детонировали
Оккупанты атаковали район Измаильского порта "Шахедами". Некоторые из них упали и сдетонировали на территории Румынии.
Это очередное подтверждение того, что российский ракетный террор представляет огромную угрозу не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран, в том числе государств-членов НАТО,
– подчеркнул он.
"Шахеды" упали на территории Румынии / Фото из фейсбука Николенка
Олег Николенко призвал партнеров ускорить передачу Украине дополнительных современных систем противоракетной и противовоздушной обороны. Также отметил важность предоставления нам боевой авиации. Все это сможет усилить защиту инфраструктуры Украины, а также наших стран-соседей.
Россия запустила несколько десятков "Шахедов"
- Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ. В роде войск отметили, что за ночь на 4 сентября враг запустил по Украине 32 "Шахеда", из которых удалось уничтожить 23.
- Запустили дроны-камикадзе оккупанты из мыса Чауда, что в Крыму и Приморско-Ахтарска, что в России. Атаковали ими Одесщину и Днепропетровщину. Большинство "Шахедов" летели именно на Одесщину, атакуя припортовую инфраструктуру.
- Глава Одесской ОВА Олег Кипер отметил, что в течение 3,5 часа оккупанты атаковали юг региона. Всего в небе над Одесщиной удалось сбить 17 дронов-камикадзе.
- Не обошлось без попаданий в населенных пунктах Измаильского района. Известно о повреждениях складских и производственных зданий, сельхозтехники и оборудовании промышленных предприятий.
- К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. По словам Кипера, на месте работают соответствующие службы, а правоохранители фиксируют военные преступления России.