Ночью враг атаковал 17 "Шахедами" и "Искандерами": сколько уничтожили

Оккупанты выпустили по Украине 17 дронов-камикадзе типа "Шахед". ВСУ уничтожили большинство вражеского оружия.

На этот раз в ночь на 10 апреля Россия атаковала Юг Украины. В частности, взрывы раздавались в Николаевской и Одесской областях, пишет 24 Канал.

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Сколько "Шахедов" сбили ВСУ

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 17 беспилотников типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 14 этих ударных дронов были уничтожены,

– рассказали военные.

Воздушные силы ВСУ сообщали ночью на 10 апреля, что Россия атаковала дронами и ракетами акватории Черного моря.

Утром 10 апреля военные уточнили, что дроны россияне запускали с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму. Все беспилотники уничтожили над Николаевской и Одесской областями.

Кроме 14 дронов-камикадзе типа "Шахед", ВСУ сбили:

две крылатые ракеты "Искандер-К" ;

одну баллистическую ракету "Искандер-М", которые враг выпустил с временно оккупированного Крыма.

Отражали вражеский удар зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Кроме того, ориентировочно в 20:00 9 апреля наши военные уничтожили две управляемые авиационные ракеты Х-59, которыми враг атаковал Одессу.



Воздушные силы ВСУ отчитались о работе

Кстати, Военно-морские силы ВСУ рассказали, что они в Николаевской области сбили в ночь на 10 апреля 7 вражеских дронов-камикадзе типа "Шахед".

Что известно об атаке россиян по Югу Украины