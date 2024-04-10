Ночью враг атаковал 17 "Шахедами" и "Искандерами": сколько уничтожили
Источник:Генштаб ВСУ
Оккупанты выпустили по Украине 17 дронов-камикадзе типа "Шахед". ВСУ уничтожили большинство вражеского оружия.
На этот раз в ночь на 10 апреля Россия атаковала Юг Украины. В частности, взрывы раздавались в Николаевской и Одесской областях, пишет 24 Канал.
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Сколько "Шахедов" сбили ВСУ
Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 17 беспилотников типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 14 этих ударных дронов были уничтожены,
– рассказали военные.
Воздушные силы ВСУ сообщали ночью на 10 апреля, что Россия атаковала дронами и ракетами акватории Черного моря.
Утром 10 апреля военные уточнили, что дроны россияне запускали с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму. Все беспилотники уничтожили над Николаевской и Одесской областями.
Кроме 14 дронов-камикадзе типа "Шахед", ВСУ сбили:
- две крылатые ракеты "Искандер-К" ;
- одну баллистическую ракету "Искандер-М", которые враг выпустил с временно оккупированного Крыма.
Отражали вражеский удар зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Кроме того, ориентировочно в 20:00 9 апреля наши военные уничтожили две управляемые авиационные ракеты Х-59, которыми враг атаковал Одессу.
Воздушные силы ВСУ отчитались о работе
Кстати, Военно-морские силы ВСУ рассказали, что они в Николаевской области сбили в ночь на 10 апреля 7 вражеских дронов-камикадзе типа "Шахед".
Что известно об атаке россиян по Югу Украины
- Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил Обороны Юга Наталья Гуменюк рассказывала, что Россия делает ставку на Одессу, где пытается расшатать настроения среди жителей южных областей. По ее словам, оккупанты не имеют успехов на поле боя, однако хотят продемонстрировать "силу".
- В ночь на 10 апреля Россия атаковала Одесскую и Николаевскую области. Силы обороны Юга Украины рассказали, что под прицелом России снова была энергетическая инфраструктура.
- В частности, на Николаевщине россияне попали по объекту энергетики, там вспыхнул пожар, который спасатели локализовали. Кроме того, на рекреационном объекте в прибрежной полосе Очаковской общины в результате падения обломков вспыхнул пожар. Люди целы.
- В Одесской области Россия ударила по объектам критической и транспортно-логистической инфраструктуры. Уже известно о 2 пострадавших работниках транспортного предприятия. Там поврежден энергетический объект, частный дом и несколько автомобилей. Люди чудом не пострадали.