Ночью враг атаковал 3 ракетами и 8 "Шахедами": сколько сбили

Россия ночью 9 сентября атаковала Украину "Шахедами" и ракетами. По вражеским целям отработала противовоздушная оборона.

В результате противовоздушного боя сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 6 ударных БпЛА типа "Shahed". Два вражеских беспилотника локально потеряны на территории Украины (вероятно упали под воздействием средств РЭБ). Также, в результате активного противодействия, одна из ракет Х-59/69 не достигла своей цели.